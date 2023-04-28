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Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному
На місце воєнкомів Зеленський наказав ставити військовослужбовців, які отримали поранення
фото: Офіс президента

Резніков про центри комплектування: «Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями»

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

«Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – «Главком») відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав Резніков.

Міністр додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. За його словами, реформа центрів комплектації давно вже на часі.

Резніков уточнив, що, зокрема, проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.

«Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90% хлопців порушники закону. Система дуже проста – Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично», – зазначив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення.

«Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», – додав він.

Раніше повідомлялося, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Нагадаємо, взимку мережею розлетілося відео, на якому було зафіксоване жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

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Теги: військові Володимир Зеленський Валерій Залужний

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