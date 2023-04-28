Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному

Резніков про центри комплектування: «Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями»

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

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«Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – «Главком») відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав Резніков.

Міністр додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. За його словами, реформа центрів комплектації давно вже на часі.

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Резніков уточнив, що, зокрема, проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.

«Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90% хлопців порушники закону. Система дуже проста – Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично», – зазначив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення.

«Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», – додав він.

Раніше повідомлялося, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

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Нагадаємо, взимку мережею розлетілося відео, на якому було зафіксоване жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.