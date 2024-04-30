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Столтенберг у Києві. Куди його повів Зеленський (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг у Києві. Куди його повів Зеленський (відео)
Зеленський і Столтенберг разом із офіцерами обговорили посилення ППО та повноправне членство України в НАТО
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні»

Президент Володимир Зеленський разом із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Про це глава держави повідомив у соцмережі.

«Разом із Єнсом Столтенбергом зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО», – написав Зеленський.

Він повідомив, що вони поспілкувалися на різні теми, від посилення протиповітряної оборони до повноправного членства України в НАТО.

«Завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні. Безпека, яку виборює Україна, обовʼязково стане спільною безпекою всієї нашої Європи, коли фактична реальність буде визнана де-юре – коли Україна приєднається до Альянсу. Дякую кожному й кожній, хто впроваджує стандарти НАТО у Силах оборони України та будує нашу взаємодію на десятиліття вперед», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 29 квітня Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся із Зеленським.

«Важливо знову відвідати Київ. Ситуація складна, але для України ще не пізно переважати. Додаткова підтримка вже в дорозі», – зазначив генсек НАТО. 

Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

Теги: НАТО Володимир Зеленський Єнс Столтенберг

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