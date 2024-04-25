Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі

Країна-агресорка переконана, що наближення ядерної зброї НАТО до її кордонів загострює загрозу для Москви

МЗС Росії погрожує ударами у випадку розширення ядерної місії НАТО на територію Польщі

Ядерні об'єкти країн НАТО після розміщення на території Польщі стануть законною військовою ціллю для Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.

«Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані», – наголосив дипломат.

За словами Рябкова, розширення ядерної місії НАТО має «дестабілізуючий та загрозливий» характер. При цьому наближення ядерної зброї альянсу до кордонів Росії загострює загрозу для Москви, зазначив він. Дипломат назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі «історією, що розвивається», за якою країна-агресорка продовжить стежити.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни. «Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові», – сказав Дуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї «вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до провокації в країнах Балтії, щоб перевірити єдність країн НАТО і відвернути Альянс від війни в Україні. Кремль може скористатися президентством Дональда Трампа у США, щоб сигналізувати про розкол НАТО, як сказав колишній радник з питань національної безпеки Латвії та колишній глава латвійської зовнішньої розвідки Яніс Кажоциньш.