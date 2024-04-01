Путін вигадав, як захистити Росію від НАТО

Як повідомляє Newsweek, Лапін є найбільш ймовірним кандидатом на посаду командувача Ленінградського військового округу

У лютому 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про офіційне відновлення Ленінградського військового округу

Російський диктатор Володимир Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу. Це нібито має посилити захист РФ від НАТО. Про це повідомляє Newsweek.

За даними видання, Лапін є найбільш ймовірним кандидатом на дану посаду. Однак офіційно його ще не призначено.

Нагадаємо, у лютому 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про офіційне відновлення Ленінградського військового округу та Московського військового округу. Перший отримав більшу частину території, яка раніше була підпорядкована Північному флоту Росії.

Тоді експерти оцінювали таке рішення Путіна як підготовку до майбутнього широкомасштабного вторгнення у країни НАТО.

До жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центральним військовим округом Росії. А вже у 2023 році він був призначений начальником штабу сухопутних військ країни.

Цікаво і те, що у Росії Лапін негласно внесений до списку «небажаних» у Кремлі. Він був відповідальний за окупацію Харківської області. Однак відзначився втечею росіян звідти, а також втратою Лимана, Ізюма та Балаклії. Тоді російські ЗМІ називали його рекордсменом за кількістю втраченої на війні техніки.

Саме через це Лапіна часто критикували глава Чечні Рамзан Кадиров та загиблий лідер ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Вони домагались звільнення Лапіна з посади командувача Центральним військовим округом Росії.

Нагадаємо, Путін підписав указ про весняний призов. Згідно з указом, відсьогодні, з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років.

До слова, російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах у РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО.