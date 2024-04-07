Путін готується до тривалого протистояння з Заходом: аналіз ISW

Посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов пригрозив, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили НАТО або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії

Аналітики пояснили, яка мета регулярних російських погроз на адресу країн-членів НАТО

Кремль регулярно залякує Фінляндію наслідками через її вступ до НАТО. Так Росія намагається стримати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалого протистояння з країнами Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики нагадали, як міністерство закордонних справ РФ погрожувало Фінляндії, що нібито після вступу до НАТО та «втратить свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень». ISW підкреслює, що цей наратив Кремль регулярно використовував для неправдивого твердження про те, що Альянс контролює Україну і використовує її, щоб погрожувати Росії.

Також аналітики звернули увагу на інтерв'ю, яке російським ЗМІ дав посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов. Він заявив, що скандинавська країна рухається «деструктивним курсом» у відносинах із Росією, і вступ країни до Альянсу нібито перетворює Балтійський регіон на «зону потенційної ескалації».

Кузнєцов також стверджує, що, мовляв, Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде «адекватною, але не обов'язково симетричною».

Крім того, російський посол в інтерв'ю казав, що вступивши до НАТО, Гельсінкі приєдналися до «партії війни до перемоги над Росією», а також звинуватив фінську «русофобію» в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

Дипломат також натякнув, що у Фінляндія нібито не має іншого вибору, окрім як покращити відносини з Росією, оскільки «від географії не втечеш». При цьому Кузнєцов односторонньо звинуватив Гельсінкі в поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну міграційну кризу, яку Росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

«ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації з Заходом», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття сухопутного кордону з РФ.

Крім того, Фінляндія тимчасово закрила пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюються тим, що це намір захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії.

Раніше Фінляндія ввела заборону на авто з російськими номерами.