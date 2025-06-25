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Зеленський прокоментував зустріч з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прокоментував зустріч з Трампом
Зеленський провів зустріч з Трампом
фото: Офіс президента

Сьогодні, 25 червня, на полях Саміту НАТО у Гаазі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Глава України назвав її тривалою та змістовною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Деталі – згодом».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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