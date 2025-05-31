Стало відомо, чому Зеленського на «Книжковому Арсеналі» щільно оточили охоронці

Президент та його охорона на «Книжковому Арсеналі»

На «Книжковому Арсеналі» вилучили вогнепальну зброю, 12 боєприпасів і 74 газових балончики

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою днями відвідали «Книжковий Арсенал». Під час візиту на фестиваль главу держави супроводжувала посилена охорона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління державної охорони України.

Кількість бодігардів біля президента викликала хвилю обговорень в соцмережах. Натомість співробітники Управління державної охорони України пояснили, що вони не обирають, де і коли працювати.

«Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де перебувають зазначені особи. У приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди. І завжди – з урахуванням оцінки потенційних загроз», – пояснили в УДО.

В управлінні заявили, що масштабніший захід, то більше ризиків для державних діячів, безпеку яких вони мають гарантувати.

«Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів, – і ви зрозумієте, чому Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки», – ідеться в повідомленні.

В Управлінні державної охорони також розповіли, що з обовʼязкових елементів охоронних заходів є режимні обмеження, а саме:

обмеження доступу людей та транспорту;

проведення перевірки документів і речей;

вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

Так, наприклад, лише на цьогорічному фестивалі «Книжковий Арсенал» було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї, 127 ріжучих та колючих предметів, 74 газових балончики та 12 боєприпасів.

Як наголосили в управлінні, всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч із ними.

«Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до тимчасових обмежень. Вони – заради спільного захисту та національної безпеки», – додали в УДО.

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В управлінні також поділились фотографіями частини вилучених заборонених предметів, які намагалися пронести на масові заходи їх відвідувачі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у п'ятницю, 30 травня, відвідали «Книжковий Арсенал» у Києві. Вони придбали низку книжок, які передадуть на фронт.

Цьогоріч Міжнародний фестиваль триватиме з 29 травня по 1 червня. Фокус-тема «Книжкового Арсеналу 2025» – «Все між нами – переклад», а її кураторки – Марсі Шор та Оксана Форостина.

У межах «Книжкового Арсеналу» заплановано понад 200 подій. Детальніше про фестиваль читайте за посиланням.