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Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля
Міністерка оборони Німеччини вважає, що «останні успіхи України дають надію» 
фото: ЕРА

Безпеку ЄС «захищають в Україні» – Ламбрехт  

Україна захищає безпеку Європи у боротьбі з Росією, заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, висловивши надію, що останні військові успіхи Києва можуть прискорити припинення війни. Водночас Німеччина вважає, що Путін у своїй агресії може піти далі, тож Європі загрожує небезпека. Про це йдеться в інтерв’ю Politiko.

Берлін обіцяє продовжувати військову підтримку Києва проти вторгнення російського президента Володимира Путіна «стільки, скільки буде потрібно».

«Наші цінності, демократія, свобода та безпека захищаються в Україні. Ми бачимо, що президент Путін має стратегію поширювати страх, а також погрожувати, що він може піти далі», – сказала Ламбрехт, визнаючи, що це має прямі наслідки для ЄС і НАТО.

Відтак ці наслідки також повинні бути усвідомлені в Західній Європі.

Ламбрехт сказала також, що «останні успіхи України дають надію», що Росія може бути змушена припинити війну. 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. 

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.

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Теги: росія Німеччина путін військові президент демократія небезпека безпека

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