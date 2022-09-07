Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»
Cobra дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів, а Gepard – визнчає ціль на відстані до 15 км
фото ілюстративне

Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra

Збройні сили України за останній тиждень отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. Про це повідомляє уряд Німеччини.

Загалом Україні передали вже 20 САУ Gepard із 30 обіцяних Німеччиною.

Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів» фото 1

Радарна технологія від Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. За оцінками, радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Експерти оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.

Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence і Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина. Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra.

САУ «Гепард» – зенітна установка, яка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших радіолокаційних станцій, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі. Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складається всього з трьох людей: водій, командир і навідник. Гепард почали розробляти в 60-х роках.

Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів» фото 2

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ЗСУ Німеччина війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина виділить $200 млн українським переселенцям
Німеччина виділить кошти українським переселенцям
4 вересня, 05:44
Патріарх Кирило благословляв російських військових, які йшли на війну проти України
Президент Німеччини поставив діагноз Московській церкві
1 вересня, 06:56
Прем'єр розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
4 вересня, 21:20

Події в Україні

Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»
Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів
Рашисти вдарили ракетами по психлікарні в Краматорську (фото, відео)
Рашисти вдарили ракетами по психлікарні в Краматорську (фото, відео)
Окупанти пошкодили в Енергодарі підстанцію: частина міста без світла
Окупанти пошкодили в Енергодарі підстанцію: частина міста без світла
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 вересня
Майже 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Майже 500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
230K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
195K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
130K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
119K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
112K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту