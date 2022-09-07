Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»
Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra
Збройні сили України за останній тиждень отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. Про це повідомляє уряд Німеччини.
Загалом Україні передали вже 20 САУ Gepard із 30 обіцяних Німеччиною.
Радарна технологія від Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. За оцінками, радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Експерти оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.
Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence і Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина. Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra.
САУ «Гепард» – зенітна установка, яка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.
У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших радіолокаційних станцій, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі. Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складається всього з трьох людей: водій, командир і навідник. Гепард почали розробляти в 60-х роках.
Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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