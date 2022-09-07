Німеччина передала Україні контрбатарейний радар та кілька «Гепардів»

Радарна технологія від Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. За оцінками, радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Експерти оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.

Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence і Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина. Україна стала п’ятою країною світу, на озброєнні якої тепер стоїть Cobra.