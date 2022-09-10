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Німеччина заявила, що обійдеться без поставок газу з Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина заявила, що обійдеться без поставок газу з Росії
фото з відкритих джерел

Шольц: «Німеччина і Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу»

Німеччина, та й уся Європа, готові до того, що Росія може повністю припинити постачання природного газу європейським країнам. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує Bloomberg.

«Німеччина і Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу», – зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, на північному узбережжі Німеччини вже побудовані термінали для прийому суден зі скрапленим газом. Також в країні прийнята спеціальна програма, яка націлена на економію газу. «Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати залишилися південнонімецькі атомні електростанції, якщо це буде необхідно», – додав Шольц.

Як повідомлялося, до літа 2024 року німецька економіка повністю знайде заміну газу із Росії. Про це заявив голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

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Теги: газ Олаф Шольц Німеччина росія Європа

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