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Зеленський назвав один із ключових елементів внутрішнього Плану посилення України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський назвав один із ключових елементів внутрішнього Плану посилення України
Президент виступив перед учасниками форуму онлайн дорогою до Будапешту, де проходить саміт Європейської політичної спільноти
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Зеленський наголосив, що кожне підприємство, що працює, – це інвестиція у майбутнє нашої держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із ключових елементів внутрішнього Плану посилення України є економічна складова. Про це глава держави сказав у зверненні до учасників Київського міжнародного економічного форуму, оприлюдненому на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента. 

«Ми абсолютно чітко усвідомлюємо: Україна, якої ми хочемо для наших дітей, – це Україна, яка досягла надійного миру, яка реалізувала всі завдання відбудови та яка кожен свій зв’язок із глобальним світом використовує правильно. Це наша з вами спільна робота. Держава може досягати амбітних цілей лише у взаємодії із суспільними силами, із бізнесом. Саме тому я хочу подякувати всім вам за те, що ви з нашою державою, що ви в Україні, допомагаєте державі», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожне підприємство, що працює, – це інвестиція у майбутнє нашої держави, а «всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, усі збережені й нові виробництва – це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати».

«Цими тижнями ми готуємо наш внутрішній План посилення України, внутрішньої стійкості, наших внутрішніх завдань для перемоги. І в ньому одним із ключових елементів буде саме економічний елемент, бізнесовий, те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету й нашого захисту від зовнішньої агресії. Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього Плану, саме економічного напряму», – сказав Зеленський.

Він додав, що цю роботу веде перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та наголосив, що «стратегічне бачення підприємців буде враховане».

Президент виступив перед учасниками форуму онлайн дорогою до Будапешту, де проходить саміт Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угшорщини Віктором Орбаном. Зазначимо, що це перший візит українського лідера до Угорщини за час повномасштабної війни в Україні. Також очікується, що там президент зустрінеться із головою Євроради Шарлем Мішелем.

Зазначимо, що європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

Теги: саміт інтернет держава Володимир Зеленський Україна робота Юлія Свириденко

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