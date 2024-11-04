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Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
Дональд Трамп танцює на сцені під час передвиборчого мітингу в Грінсборо, штат Північна Кароліна, 2 листопада
фото: Brian Snyder, Reuters

Орбан висловив підтримку Трампу

Якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю. Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Європа «не зможе нести тягар війни самотужки». Орбан, відомий своєю протидією військовій допомозі Україні, вважає, що Трамп розділяє його погляди та міг би ініціювати мирне врегулювання конфлікту.

Орбан висловив підтримку Трампу, кандидату від Республіканської партії, якому протистоїть демократична кандидатка Камала Гарріс на виборах у вівторок.

«Ми в Європі маємо усвідомити, що якщо в Америці буде про-мирний президент, у що я не тільки вірю, а й бачу за показниками, … якщо наші очікування справдяться, і Америка стане про-мирною, то Європа не зможе залишатися про-воєнною», – сказав Орбан.

Орбан також зазначив, що питання підтримки України буде на порядку денному майбутніх зустрічей європейських лідерів у Будапешті, зокрема під час зустрічі Європейської політичної спільноти та неформальної зустрічі лідерів ЄС.

«Європа не може нести тягар війни самостійно, і якщо американці перейдуть до мирного курсу, ми також маємо адаптуватися, і саме це ми будемо обговорювати в Будапешті», – додав він. 

Нагадаємо, міністерство закордонних справ КНДР оприлюднило заяву, в якій очільника уряду Угорщини називають «взірцем для наслідування». Про це повідомляє  угорське видання Nepszava. Зазаначається, що у такий спосіб північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз і заявив про «відданість Угорщини у захисті свого суверенітету». У Пхеньяні заявили, що таким чином Угорщина заявила, що «не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане маріонетковою державою».

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував кандидату в президенти США Дональду Трампу й побажав удачі на виборах. Про це він повідомив у соцмережі Х.  Орбан нагадав, що до президентських виборів у США залишилося п'ять днів: вони відбудуться 5 листопада. 

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну». Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, повідомляє Sova. Орбан наголосив, що грузинський народ зробив рішення «на користь миру», оскільки уряд «не захотів втягувати Грузію в безглузду війну», що триває в Україні.

Теги: Камала Гарріс Європа Дональд Трамп Віктор Орбан міністр вибори перемога США Україна президент Сійярто

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