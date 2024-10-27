Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Чому не варто порівнювати Україну з Грузією та Ічкерією

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Ми не Німеччина і навіть не Польща (на жаль), але ми ніколи не були і не будемо Грузією чи Ічкерією (на щастя)»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Наше головне завдання стратегічно – в добу війни чи відносного миру – банально пережити Росію як імперію»

Колись ми припинимо порівнювати чисельну (все ще) і відносно сучасну європейську націю (себе) з Ічкерією 90-х (суперархаічне суспільство, розділене на середньовічні клани) і Грузією (де архаїчне маленьке суспільство намагалися витягти в Європу в один стрибок і, звісно, за «допомоги» Путіна зазнали невдачі).

Я розумію, що комплекс меншовартості і самознецінення в багатьох українцях дуже гармонійно співіснує з неймовірною пихою. Та все ж треба дивитися на себе якось зважено.

Ми не Німеччина і навіть не Польща (на жаль), але ми ніколи не були і не будемо Грузією чи Ічкерією (на щастя).

Тому у нас у Росії не вдався 2008.

Тому з нами не вийде «Хасавʼюрт».

Тому наше головне завдання стратегічно – в добу війни чи відносного миру – банально пережити Росію як імперію. І далі намагатися наближати наші суспільство і інституції до притомних і сучасних.

І це цілком досяжна задача. Без трагедії Ічкерії. І без трагікомедії Грузії.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Чечня Грузія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп, історик Володимир В’ятрович
Володимир В’ятрович: Молоді українці дуже швидко адаптуються у Польщі. І це колосальна втрата Інтерв’ю
11 жовтня, 06:10
Горять-палають російські спиртзаводи
«Найболючіше» місце. Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи Тема дня
22 жовтня, 16:03
28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин трапилася смертельна ДТП
На Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост: загинув поліцейський (фото)
28 вересня, 14:07
Український БпЛА не влучив по складу боєприпасів в РФ
Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки
29 вересня, 22:47
ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України
Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану
2 жовтня, 03:27
Дмитро Хоменко народився і все життя прожив в Ірпені
«Мав непростий, але справжній чоловічий характер». Згадаймо Дмитра Хоменка
8 жовтня, 09:00
Свято-Троїцький храм, Маріуполь квітень 2022 року
Викрадені Росією артефакти культурної спадщини помічено на міжнародному чорному ринку
6 жовтня, 18:13
Найдовший ланцюг з українських хустин складає 421 метр
На Київщині встановлено незвичний рекорд, який об'єднав усю Україну (фото)
7 жовтня, 19:13
FATF розгляне питання про внесення Росії до чорного списку
Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
16 жовтня, 10:04

Юрій Богданов

Чому не варто порівнювати Україну з Грузією та Ічкерією
Чому не варто порівнювати Україну з Грузією та Ічкерією
Гутерреш у Казані і криза ідентичності ООН
Гутерреш у Казані і криза ідентичності ООН
Як формується корупція в Україні
Як формується корупція в Україні
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
Про «план перемоги» і реальність
Про «план перемоги» і реальність
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
35K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
26K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
13K
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua