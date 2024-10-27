Чому не варто порівнювати Україну з Грузією та Ічкерією

«Ми не Німеччина і навіть не Польща (на жаль), але ми ніколи не були і не будемо Грузією чи Ічкерією (на щастя)»

«Наше головне завдання стратегічно – в добу війни чи відносного миру – банально пережити Росію як імперію»

Колись ми припинимо порівнювати чисельну (все ще) і відносно сучасну європейську націю (себе) з Ічкерією 90-х (суперархаічне суспільство, розділене на середньовічні клани) і Грузією (де архаїчне маленьке суспільство намагалися витягти в Європу в один стрибок і, звісно, за «допомоги» Путіна зазнали невдачі).

Я розумію, що комплекс меншовартості і самознецінення в багатьох українцях дуже гармонійно співіснує з неймовірною пихою. Та все ж треба дивитися на себе якось зважено.

Ми не Німеччина і навіть не Польща (на жаль), але ми ніколи не були і не будемо Грузією чи Ічкерією (на щастя).

Тому у нас у Росії не вдався 2008.

Тому з нами не вийде «Хасавʼюрт».

Тому наше головне завдання стратегічно – в добу війни чи відносного миру – банально пережити Росію як імперію. І далі намагатися наближати наші суспільство і інституції до притомних і сучасних.

І це цілком досяжна задача. Без трагедії Ічкерії. І без трагікомедії Грузії.