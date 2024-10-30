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Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США
Зеленський заявив, що витік секретної інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного
скріншот з відео

The New York Times повідомляла, що президент України запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги

Запит України на передачу ракет Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

Як зазначив Зеленський, питання про передачу далекобійних ракет було конфіденційною інформацією між Україною та Білим домом.

«Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, – вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного», – наголосив він.

За словами президента, пункт про надання Україні далекобійних ракет у плані перемоги мав на меті превентивний метод у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить агресію та продовжить ескалацію війни.

Нагадаємо, The New York Times із посиланням на високопосадовців США повідомив, що президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

Як зазначає видання, секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування». Один зі співрозмовників The New York Times наголосив, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить понад 2400 км, що в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms.

ЗМІ писало, що Київ нібито не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, за словами американських посадовців, список цілей усередині Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

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Теги: ракета зброя США президент Володимир Зеленський

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