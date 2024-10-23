«Це фіаско». МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані

МЗС: Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України

Міністерство закордонних справ України акцентувало на пункті 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані, присвяченому Україні, в якому його учасники лише нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії. Про це йдеться у коментарі МЗС.

«Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося «експортувати» учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України», – наголосили у відомстві.

Зауважується, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого «Глобального Півдня» стосовно російської агресії проти України «зазнали чергового фіаско».

Дипломатичне відомство додало, що декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України.

«Саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах», – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті. Міністерство закордонних справ України засудило цей факт.

Водночас заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

Також у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.