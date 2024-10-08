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Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Головні події ночі 8 жовтня
фото з відкритих джерел

Російські війська зайшли в Торецьк, там точаться бої за кожен під'їзд

Російські війська заходять в Торецьк, там ведуться важкі бої на східних рубежах міста. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ

Росіянам вдалось проникнути у місто Торецьк. Наразі ситуація там важка, запеклі бої ведуться за кожен будинок і буквально за кожен під'їзд. Про це заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

«Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд», – розповіла Бобовнікова.

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Київ, ймовірно, таємно веде перемовини з РФ про завершення війни – FT

Західні аналітики вважають, що українська влада може вести перемовини про припинення війни в обмін на те, що захоплені території залишаться під окупацією.

Деякі чиновники Заходу та України кажуть, що державі не вистачає особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію, захоплену Росією. Аналітики Financial Times вважають, що Україна може вже вести таємні переговори із Москвою про перемир'я.

Подоляк заявив, що ніяких «дивних мирних планів» не передбачається

В інформаційному просторі почали з'являтися різні сценарії завершення війни Росії проти України, які не передбачають поразки країни-агресора. Однак такі підходи є помилковими, оскільки лише стимулюватимуть подальшу агресію. Про це заявив керівник Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.

Чиновник висловився щодо «дивних мирних планів», «компромісних варіантів» і «стратегій деескалації», які активно обговорюються у глобальному інформаційному полі.

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин вслід за Путіним почав лякати світ ядерною зброєю

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Слова лідера КНДР передає видання Reuters.

Під час своєї промови в університеті, опублікованої державним агентством KCNA, глава держави зробив важливу заяву. Він зазначив, що не планує нападати на Південну Корею, проте попередив, що у разі агресії з боку ворога, північнокорейські військові застосують усі доступні засоби, включаючи ядерну зброю.

«Якщо ворог спробує застосувати силу проти нашої країни», – підкреслив лідер Північної Кореї, маючи наувазі, що КНДР завдасть удару у відповідь в такому випадку.

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Комплекс «Панцир-С1» не зміг захистити найбільший нафтовий термінал РФ в Криму

Територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу. 

Ще в жовтні 2023 року партизанський рух «АТЕШ» розмістив у своєму Telegram-каналі фотографії та відео об'єкта, на який російські війська доставили систему ППО. Вчора вони повідомили, що їхні агенти протягом цього часу активно збирали інформацію про роботу нафтобази та місця розташування російських систем.

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до восьми років

Українку Ірину Навальну визнали у Росії винною за статтею про тероризм. Сама дівчина заявила, що її змусили визнати провину під час тортур та катувань. Про це пише російське видання «Медіазона» з посиланням на адвоката дівчини Івана Бондаренка.

Ірина Навальна розповіла, що під час допитів росіяни катували її струмом і наносили побої, намагаючись змусити зізнатися у підготовці вибуху. Вони обіцяли, що відправлять її в Україну в рамках обміну. Суд у Ростові-на-Дону стверджує, що Ірина нібито планувала вибух біля адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя у вересні 2022 року, коли там проходив так званий «референдум» про приєднання захоплених територій до РФ. Обвинувачення вважає, що вона отримала гроші від українських спецслужб для купівлі велосипеда, на якому мала доставити вибухівку. Прокурор вимагав 14 років позбавлення волі, але суд присудив їй 8 років і наклав штраф.

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч фото 5
Фото: Суспільне Донбас

В Одесі жінка намагалась вивісити прапор РФ на пам'ятник, місцеві завадили

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW. 

Україна має шанси швидше вступити в НАТО, ніж в ЄС – Корнієнко.

Теги: Торецьк Telegram жінка влада Михайло Подоляк війна Україна Одеса

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