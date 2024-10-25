Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші

Надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Проєкт стосується населених пунктів дев'яти областей

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла, який буде реалізовуватися протягом двох років. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Урядом затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, що підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО – 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися». Депутатка додала, що варто змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка «буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними».

До слова, з 1 вересня українським переселенцям почали нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану.