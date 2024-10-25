Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші
Надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
фото: УНІАН

Проєкт стосується населених пунктів дев'яти областей

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла, який буде реалізовуватися протягом двох років. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

Зазначається, що проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Урядом затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що надання субсидії буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, що підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО – 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися». Депутатка додала, що варто змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка «буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними». 

До слова, з 1 вересня українським переселенцям почали нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану.

Читайте також:

Теги: субсидія соцвиплати переселенці норматив Миколаїв Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда президента Володимира Зеленського завершила офіційний візит до США, який тривав з 22 вересня
Чи готовий Захід до українського плану Перемоги?
29 вересня, 12:00
Триває 949-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 вересня, 08:15
Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
29 вересня, 14:48
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
30 вересня, 17:46
Сильний вітер – до суворої зими
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня, 00:05
Лінія фронту знаходиться за 10 кілометрів від Костянтинівки
У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме
5 жовтня, 08:43
Наприкінці березня молодого викладача мобілізували
На фронті загинув молодий викладач Ірпінського коледжу економіки та права. Згадаймо Михайла Мацелика
12 жовтня, 09:00
Військова служба була для Павла Новака не просто покликанням, а справою життя
Мріяв стати військовим, аби захищати Батьківщину. Згадаймо Павла Новака
14 жовтня, 09:00
Лісовий розповів про зміни у тестах для НМТ
Тести з історії України для НМТ-2025 зміняться. Деталі від Лісового
14 жовтня, 13:37

Особисті фінанси

Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші
Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші
Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ
Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ
Ветерани та члени їх родин отримають гранти від держави на розвиток бізнесу
Ветерани та члени їх родин отримають гранти від держави на розвиток бізнесу
«Приват24» не працюватиме одну ніч: у чому причина
«Приват24» не працюватиме одну ніч: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
39K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
18K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua