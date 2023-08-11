Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Олег Котенко
фото: oda.zht.gov.ua

Повноваження органу буде частково передано Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки та Міністерству оборони

Кабінет Міністрів України збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових. Про це повідомив уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко в коментарі hromadske.

Посадовець зазначив, що на днях буде офіційно оприлюднена постанова про розформування Офісу.

Як поінформувала журналістка «Цензор.нет» Тетяна Ніколаєнко з посиланням на неназвані джерела, повноваження уповноваженого частково передадуть Міністерству внутрішніх справ (розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Головному управлінню розвідки (повернення тіл загиблих) та Міністерству оборони (діяльність пошукових груп).

«Цензор.нет» пише, що Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

У коментарі hromadske Котенко розповів, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість із них отримала відповіді. Посадовець пообіцяв і надалі допомагати людям, наскільки можливо, але зауважив, що без повноважень це буде важко.

Зазначимо, що Кабмін наразі офіційно не коментував своє рішення.

Нагадаємо, станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян. 

Як повідомлялося, в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти.

До слова, завершився 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Теги: Кабмін уряд Мінреінтеграція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Котенко
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Сьогодні, 04:23
Уряд внормував питання щомісячних доплат для захисників
Щомісячні доплати військовим, правоохоронцям та рятувальникам: ухвалено постанову
9 серпня, 18:51
Автосалони можуть генерувати акти приймання-передачі транспортних засобів в електронному вигляді
В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
8 серпня, 20:16

Політика

Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Зеленський поіменно відзначив українських військових за здобутки на фронті
Зеленський поіменно відзначив українських військових за здобутки на фронті
Влаштував комфортне життя біля Маямі: журналісти викрили члена ЦВК
Влаштував комфортне життя біля Маямі: журналісти викрили члена ЦВК
Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список
Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
51K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
13K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
7901
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
7466
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати
6596
Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
9 серпня, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту