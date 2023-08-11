Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Повноваження органу буде частково передано Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки та Міністерству оборони

Кабінет Міністрів України збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових. Про це повідомив уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко в коментарі hromadske.

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Посадовець зазначив, що на днях буде офіційно оприлюднена постанова про розформування Офісу.

Як поінформувала журналістка «Цензор.нет» Тетяна Ніколаєнко з посиланням на неназвані джерела, повноваження уповноваженого частково передадуть Міністерству внутрішніх справ (розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Головному управлінню розвідки (повернення тіл загиблих) та Міністерству оборони (діяльність пошукових груп).

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«Цензор.нет» пише, що Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

У коментарі hromadske Котенко розповів, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість із них отримала відповіді. Посадовець пообіцяв і надалі допомагати людям, наскільки можливо, але зауважив, що без повноважень це буде важко.

Зазначимо, що Кабмін наразі офіційно не коментував своє рішення.

Нагадаємо, станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян.

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Як повідомлялося, в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти.

До слова, завершився 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.