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Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів
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На засіданні доповідали правоохоронці: МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медичної сфери, Уповноважений з прав людини та Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 30 серпня, пройшло засідання Ради національної безпеки, під час якого порушувалась питання військово-лікарських комісій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по всій країні. Доповіді щодо виявлених порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК», - наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, на засіданні доповідали правоохоронці: МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медичної сфери, Уповноважений з прав людини та Офіс Генпрокурора.

Рішення такі.

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, повинні зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон України за час від початку повномасштабної агресії.

Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання.

Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.

До відома, у Києві викрито начальника військово-лікарської комісії на підробці довідок для ухилянтів.

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Теги: статистика прокурор військові держава Володимир Зеленський президент кордон 24 лютого

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