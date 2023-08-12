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Атака дронів на Крим і нові заяви Білого дому про допомогу Україні: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Крим і нові заяви Білого дому про допомогу Україні: головне за ніч
Уночі Україна нібито атакувала Крим 20 безпілотниками
фото: Defense Express

Окупанти мало не всю ніч відбивали українські дрони

Цієї ночі Крим нібито атакували 20 українських безпілотників. Водночас США повідомили, що навчатимуть наших пілотів на винищувач F-16, якщо європейські союзники не зможуть організувати тренування. Крім того, Білий дім запевнив, що не посоромиться просити в Конгресу про додаткове фінансування для України, якщо в ньому буде потреба. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 12 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака дронів на Крим

Цієї ночі російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне у Криму.

Окупаційна влада півострова повідомила, що в різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили ППО.

Водночас міноборони країни-агресорки поінформувало, що в ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала Крим 20 безпілотниками, але цю атаку начебто було припинено.

Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо в цьому буде потреба. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали», – наголосив Кірбі.

Шольц вніс ясність щодо ракет Taurus для України

У Німеччині наразі немає ніяких нових рішень щодо передачі Україні ракет Taurus. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час дебатів на телеканалі N-TV.

«Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків», – зазначив посадовець.

США вказали, за яких умов навчатимуть українських пілотів на F-16

Якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, Сполучені Штати Америки можуть узяти навчання на себе. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості», – пояснив він.

Ще одна категорія громадян отримала дозвіл на виїзд за кордон

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Про це повідомив урядовий портал.

Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України внесено на засіданні Кабінету міністрів. 

Теги: США винищувач Німеччина Крим кордон

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