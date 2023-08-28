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Зеленський пояснив, що включатимуть гарантії безпеки від США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що включатимуть гарантії безпеки від США
Володимир Зеленський
фото: скриншот відео

Домовленості з Вашингтоном, імовірно, нагадуватимуть ізраїльську модель

Договір зі Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки для України має бути схожий на ізраїльську модель. Це передбачає  надання зброї, технологій, фінансів, тренування військових тощо. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

«Там (у договорах про гарантії безпеки, – «Главком») повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки – меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, із Британією – сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але (мають, – «Главком») фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії», – пояснив глава держави.

За його словами, договір зі США може бути схожий на ізраїльську модель гарантій безпеки від американців.

«Зі США у нас, напевно, буде саме така модель – ізраїльська, там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог», – зазначив Зеленський.

Також український лідер упевнений, що в разі зміни президента у США договір залишиться чинним, оскільки документ обов’язково має ратифікувати Конгрес, а в європейських країнах – їхні парламенти.

Як уточнив президент, Україна не відмовляється від НАТО, а гарантії безпеки діятимуть на шляху України до Альянсу.

Нагадаємо,12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили гарантії безпеки для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Як повідомлялося, на початку серпня Україна розпочала переговори зі США з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання нашій державі гарантій безпеки.

До слова, речник Державного департаменту Сполучених Штатів пояснив, як на гарантії безпеки для України вплине можливий прихід до влади Дональда Трампа.

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Теги: США Володимир Зеленський Україна

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