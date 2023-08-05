На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)

У тайнику машини на кордоні матеріалізувалися чоловіки

Днями військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками військової контррозвідки СБУ за 300 метрів від державного кордону зупинили вантажний мікроавтобус. Ним керував місцевий мешканець та стверджував, що ніякого вантажу в його автівці немає. Однак, в ході поглибленої перевірки транспортного засобу прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок.

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Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, у тайнику дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку. Прикордонники жартують, що ухилянти матеріалізувалися, як відомий ілюзіонист Девід Коперфільд у своїх трюках.

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Під час подальших заходів правоохоронці з’ясували, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду в розмірі $4 тис. з кожного.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу та складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Відносно організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ.