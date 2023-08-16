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Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
фото скріншот відео

Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках

Сьогодні, 16 серпня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. На зустрічі були обговорені фронтові та оборонні питання. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно», – йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком ЗСУ Валерій Залужний і Міністерство оборони говорили про боєприпаси, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров і Держспецзв’язок про те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей.

«У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону», – сказав президент.

Зеленський пояснив, що відбувається спільна робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні. «Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це «очі» та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками», – додав Зеленський.

Також президент пояснив, що усе те, про що говорили з військовим напередодні у Донецькій та Запорізькій областях, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки.

До відома, Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті.

Теги: Валерій Залужний Михайло Федоров робота президент боєприпаси Володимир Зеленський міністр

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