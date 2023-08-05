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Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Били по «Мотор Січі»: Зеленський повідомив подробиці ракетної атаки 5 серпня
Володимир Зеленський звернувся до народу наприкінці 528 дня війни
фото: скріншот із відео

Частину ракет було збито

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу наприкінці 528 дня війни. Він розповів про роботу в Джидді на зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру, а також повідомив подробиці ракетної атаки на Україну 5 серпня.

Головне зі звернення президента

Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, у Саудівській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру. Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру. Бо міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються й двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу: консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права.

Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. «Кинджали», «калібри». Били по «Мотор Січі» та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя.

Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для наших воїнів. Очікуємо й нових рішень наступного тижня – нових пакетів.

Працюємо й для того, щоб іще більше досягнень і можливостей було в нашої оборонної промисловості. Результати є, усі їх бачать, і це – справедливі результати, правильні. Які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, у регіон, у світ. Той, хто несе іншим проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми.

І я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС і кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат.

Україна в цій війні переможе. Світ у цій війні переможе. Правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на сто відсотків без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, а також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла. Саме це для Росії найбільш відчутне.

І ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну. Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була – чи то «воєнкомом», чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде.

Я дякую всім, хто б’ється заради України! На всіх напрямках: Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Марʼїнський, Шахтарський, Запорізький.

Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед і тільки вперед!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями на Україну посилиться тиск з метою пошуку миру шляхом переговорів. 

Раніше у Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української Формули миру. Він проходить у місті Джидда.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили. 

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.

Читайте також: Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
Теги: війна агресія Володимир Зеленський Україна Мотор Січ президент Москва

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