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Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
фото: Офіс президента

Глава держави відзначив, що контрнаступ триває на кількох напрямках 

Контрнаступ дуже складний, але українські захисники просуваються вперед на кількох напрямках, попри щільно заміновані окупантами мінні поля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо в Києві.

«Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін – це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше – тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, за повідомленням речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.  

Також українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Теги: росія військові Володимир Зеленський президент наступ контрнаступ

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