Військово-лікарські комісії працюватимуть по-новому: що змінив уряд

Військові частини, центри комплектування та медичні заклади зможуть надсилати та отримувати документи в електронній формі

Сьогодні, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

«До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця», – каже Маляр.

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Посадовиця наголосила, що Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи. – «Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі «кур’єра», а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК».

Військові частини, центри комплектування та медичні заклади зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

Нагадаємо, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.