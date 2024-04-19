Україна повернула викрадену Росією 17-річну дівчину

Дівчина залишилася без батьків у 2014 році

Дівчинка залишилася без батьків у 2014 році, а півтора року тому її примусово відправили з окупації на навчання в Росію

В Україну з Росії вдалося повернути 17-річну дівчину на ім'я Мирослава. До цього дівчина жила на окупованих територіях, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Дитина залишилася без батьків у 2014 році, а півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили з окупації навчатися до Росії, передає відомство.

«Жила у гуртожитку і, по суті, була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти», — наголосили в Мінреінтеграції.

Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від «небайдужих людей». За повернення дівчинки взялися представники «Української мережі за права дитини» у співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».

«Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні», — розповіли в міністерстві.

За повернення дівчини Мінреінтеграції висловило вдячність Уповноваженій президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, Міністерству закордонних справ, посольству України в Білорусі, генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації, Держприкордонслужбі, а також голові правління «Української мережі за права дитини» Дар’ї Касьяновій.

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).