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«У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» – Зеленський про знищення ТЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» – Зеленський про знищення ТЕС
Зеленський пояснив, чому ворогу вдалося повністю знищити Трипільську ТЕС
фото: glavcom.ua

На ТЕС летіло 11 ракет, перші сім Україна знищила

В України закінчилися ракети для захисту Трипільської ТЕС, що дозволило ворогу повністю зруйнувати її. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.

«Трипільська ТЕС, а від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет, перші сім ми знищили, чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет «нуль». У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» , – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. 

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Також після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

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Теги: Володимир Зеленський ТЕС енергетика війна

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