«У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» – Зеленський про знищення ТЕС
На ТЕС летіло 11 ракет, перші сім Україна знищила
В України закінчилися ракети для захисту Трипільської ТЕС, що дозволило ворогу повністю зруйнувати її. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.
«Трипільська ТЕС, а від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет, перші сім ми знищили, чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет «нуль». У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля» , – заявив Зеленський.
Як повідомлялося, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
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