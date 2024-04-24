Стало відомо, що отримає Україна в довгоочікуваному пакеті допомоги від США

Україна отримає ракети Rim-7 і Aim-9M для систем протиповітряної оборони

Серед нової допомоги від Штатів – ракети для ППО, боєприпаси та військова техніка

Сьогодні, 24 квітня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить $1 млрд. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зокрема, за даними відомства, до нового пакета військової допомоги ввійшли:

ракети Rim-7 і Aim-9M для систем ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для Himars;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (Mrap);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (Hmmwv);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

протитанкові ракети Tow;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України.

«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», – оголосив президент США.

Раніше Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.