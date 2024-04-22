Названо дату наступного засідання у форматі «Рамштайн»

За словами міністра оборони Нідерландів, цей тиждень буде «важливим» для України

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться наприкінці тижня, до 28 квітня. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед спільним засіданням міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС у Люксембурзі.

Посадовиця наголосила, що цей тиждень буде «важливим» для України.

«Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні – «Главком») у Палаті представників США цими вихідними, ми мали зустріч НАТО в п’ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня в нас зустріч «Рамштайн». Важливий тиждень», – заявила вона.

Кайса Оллонгрен додала, що для досягнення цілей потрібні дії та переговори.

«Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми й маємо намір зробити», – додала вона.

Як повідомлялося, на базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах 19 березня завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Головною темою засідання були боєприпаси для України.

Контактна група з питань військової допомоги Україні зібралася в Німеччині, її очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Разом з Остіном на «Рамштайн» присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання було запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

До слова, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно «шкодитиме інтересам національної безпеки США».