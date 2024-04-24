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Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms
Салліван зазначив, що США і надалі продовжать постачати Україні Atacms
фото: Reuters

У лютому президент США Джо Байден доручив передати Україні значну кількість ракет Atacms

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

«Рішення щодо Atacms було ухвалене після того, як Росія застосувала балістичні ракети з Північної Кореї проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури», – сказав Салліван.

За його словами, в лютому президент США Джо Байден доручив «передати Україні значну кількість ракет Atacms для використання в межах суверенної української території».

«Ці поставки почались у березні в межах пакета PDA (механізм, який дозволяє президенту США передавати зброю з армійських складів – ред.), який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну», – зазначив Салліван.

Радник президента США назвав головною причиною ненадання Україні ракет Atacms раніше «занепокоєння щодо власної бойової готовності», але їх подолали за рахунок замовлення значної партії цих ракет у виробника.

«І, як наслідок, ми можемо продовжувати поставки із одночасним збереженням бойової готовності американських сил», – підсумував він.

Салліван також зазначив, що Сполучені Штати Америки і надалі продовжать постачати Україні Atacms. Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: балістичні ракети Вашингтон Сенат США Україна фінансування

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