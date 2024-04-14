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Окупанти призупинили наступ на двох напрямках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти призупинили наступ на двох напрямках
Російські війська продовжують обстрілювати прифронтові села Луганської області
фото: Reuters

Російський наступ зараз зосереджений на сході України

Російські загарбники продовжують активно штурмувати позиції наших захисників на сході України, при  цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках нині взяли оперативну паузу. Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

«Усі атаки окупаційних військ були зосереджені на Білогорівці, де наші захисники мужньо тримають оборону, не дають загарбникам просунутися уперед», – зазначил глава регіону.

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати прифронтові села Луганської області. Зокрема, за добу завдали артилерійських та мінометних ударів по селах Невське та Макіївка. Пізніше окупанти також атакували Невське безпілотниками.

Нагадаємо, що на південному напрямку окупанти перенесли свою активність східніше, у район Старомайорського Донецької області. При цьому бронетехніку росіяни там поки що не застосовують. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. 

До слова, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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Теги: окупанти війна фронт

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