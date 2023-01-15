Банкова повідомила, скільки мобілізованих в'язнів ПВК «Вагнер» вже знищили ЗСУ

29 543 російських в'язнів були вбиті, поранені або взяті в полон

Подоляк: «Могилізація російських зеків зараз – 77%»

Українські захисники вже ліквідували 77% російських в'язнів, яких приватна військова компанія «Вагнер» відправила на війну проти України. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць і колоній) – 38 244 осіб для використання в геноциді...», – заявив Подоляк.

Разом з тим, як зазначив радник Банкової, Збройні Сили України «зняли з обліку» (вбили, поранили, відправили в безвість або полон) – 29 тис.543.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Могилізація російських зеків зараз – 77%», – уточнив Подоляк.

Нагадаємо,в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина.