Банкова повідомила, скільки мобілізованих в'язнів ПВК «Вагнер» вже знищили ЗСУ
Подоляк: «Могилізація російських зеків зараз – 77%»
Українські захисники вже ліквідували 77% російських в'язнів, яких приватна військова компанія «Вагнер» відправила на війну проти України. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
«ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць і колоній) – 38 244 осіб для використання в геноциді...», – заявив Подоляк.
Разом з тим, як зазначив радник Банкової, Збройні Сили України «зняли з обліку» (вбили, поранили, відправили в безвість або полон) – 29 тис.543.
«Могилізація російських зеків зараз – 77%», – уточнив Подоляк.
Нагадаємо,в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина.
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