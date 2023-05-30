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Зеленський повідомив, чи готовий до зустрічі з Путіним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, чи готовий до зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський: «Путін лише хоче захопити Україну війною і знищити українську державність»
колаж: ТСН.ua

Глава держави назвав наступну ціль російського диктатора

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий говорити про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише після виведення російських військ з України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю корейському виданню Chosun Ilbo.

Президент наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати.

«Путін чітко усвідомлює, що його намагання на силовому захопленні України безперечні. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін лише хоче захопити Україну війною і знищити українську державність», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що йому було б важко говорити з Путіним до виведення російських військ з території України. Крім того, глава держави назвав наступну ціль російського диктатора.  «Наступна мета Путіна – Білорусь. Вона (Росія, - ред.) поглинає білоруську металургію», – додав Зеленський.

До відома, останній раз президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін бачилися на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» у Парижі у грудні 2019 року.

Нагадаємо раніше Зеленський заявляв, що наразі не може уявити ситуацію, за якої він зустрівся би з лідером країни-окупанта Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Якщо раніше Росія заявляла, що до переговорів на найвищому рівні делегації Москви та Києва спочатку мають скласти дорожню карту Україною, то тепер вона допустила обговорення цієї дорожньої карти безпосередньо на зустрічі президентів.  

Теги: Білорусь росія путін Володимир Зеленський президент диктатор Москва переговори

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