Посол України у Ватикані: Папа продовжує сприймати Росію як заблудлу вівцю

Надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш за кожної нагоди запрошує Папу до Києва

«Усі офіційні питання візиту Папи до Києва уже залагоджено, але…»

Український президент Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським у Ватикані. Між ними нарешті відбулася довгоочікувана особиста розмова. Живий дипломатичний контакт українського керманича з провідником усіх католиків світу допоміг врешті-решт папському двору поглянути на війну з Росією очима України.

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Такий висновок можна зробити зі сказаного президентом одразу після його сорокахвилинної розмови з понтифіком.

Це підтвердив в інтерв’ю «Главкому» посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. Водночас посол каже, що попри все у Ватикані досі велика частина кліриків дивиться на російських православних сановників крізь рожеві окуляри.

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«Зеленський і Папа готові прислухатися одне до одного»

Відбулася розмова Папи із президентом Зеленським. Чи залишилися вони нею задоволені, на вашу думку?

Я не маю сумнівів, що обидві сторони залишилися задоволеними зустріччю. Це було настільки очевидно, що не треба було допитуватися. Задоволення президенту і Папі приніс вже сам факт першої особистої розмови. Ніщо не замінить живого спілкування, тут і словесна, і невербальна комунікація. Багато недомовок у стосунках одразу можна прибрати

І саме такий формат спілкування приніс максимальний результат. Співрозмовники переконалися, що є можливість далі підтримувати постійний контакт. Зеленський і Папа готові прислухатися одне до одного.

Папа підтримав нашу формулу справедливого миру для України?

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Президент доклав максимальних зусиль, щоби у деталях презентувати свою формулу миру. І жодної негативної реакції на наше уявлення про мир з боку Святого престолу не було. Натомість було глибоке зацікавлення озвученою формулою. Апостольська столиця готова допомогти втілити у життя окремі аспекти українського бачення.

Зеленський і Папа готові прислухатися одне до одного

Чи стало взагалі зрозуміло після розмови у Ватикані, що собою являє папська місія миру?

Мирні ініціативи дуже важливі для України. Ми хочемо миру і перемоги. Мир має запанувати справедливий, такий, що враховує наші національні інтереси. У цьому контексті ми вітаємо зусилля усіх держав, котрі спрямовані на це. Ми вітаємо намагання Ватикану відігравати позитивну роль у встановленні післявоєнного миру.

Мирна ініціатива Ватикану поки остаточно не сформульована. І особиста зустріч Папи з президентом якраз покликана була показати, що у довершеній папській мирній ініціативі має бути враховано позицію нашої держави.

Президент України і Папа добре поговорили і задоволені знайомством, вважає Андрій Юраш Фото: AFP

Ініційована папою мирна місія зосередиться тільки на вирішенні гуманітарних питань, як от обмін полоненими і повернення українських дітей, захоплених росіянами, чи включатиме ще якісь політичні моменти?

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Ми не можемо казати нічого напевне, доки не будуть сформульовані конкретні пропозиції. А доти можемо лише припускати, який вони матимуть вигляд. Можу сказати, що Україна хоче, аби Ватикан допоміг з обміном полоненими і поверненням наших дітей. Президент приділив цій темі особливу увагу у ході розмови. Він згадував про 20 тис. викрадених росіянами дітей.

Утвердження справедливості так само входить в інтереси католицької церкви як морального авторитету у світі. Думка католицької верхівки дуже би нам у цьому допомогла. Сьомий пункт мирного плану Ватикана так і звучить: «Реставрація справедливості». І це ще не все. Наприклад, наступний пункт – це припинення екоциду. Релігійні діячі Ватикану дуже уважні до проблем екології.

У 10 пункті йдеться про «Підтвердження завершення війни». Моральний авторитет може і повинен брати участь у зусиллях міжнародної спільноти з фіксації реального завершення війни.

Такою ж важливою є і ядерна безпека. Святий престол неабияк занепокоєний поведінкою росіян у цьому сенсі.

Скільки тривала підготовка до приїзду Зеленського у Ватикан? І як швидко Папа погодився прийняти нашого президента?

Це питання, мабуть, найскладніше. Візити найвищого рівня зараз відбуваються у специфічних умовах. Я не думаю, що можу говорити про всі обставини. Але відповім чітко на другу частину вашого запитання.

Повідомлення про можливий візит глави української держави спершу до Риму, а потім і до Ватикану було дуже позитивно сприйняте. Буквально за кілька хвилин ми отримали згоду від Папи на зустріч. Всі працівники папського двору доклали неймовірних зусиль для того, щоби це відбулося у найкоротші терміни.

«Покоління ватиканських священників вірили у необхідність бути у контакті з РПЦ»

За кілька тижнів до цього Папа Франциск відвідував Угорщину для зустрічі з одіозними єпископом РПЦ Іларіоном Алфєєвим. Для чого вони зустрічалися і про що говорили?

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У жодних офіційних програмах, як з угорського боку, так і з боку Ватикану цю зустріч не згадували. Так, на неї очікували, про це треба сказати. Митрополит Алфєєв постійно перебуває у Будапешті. Після звільнення у червні минулого року з посади керівника відділу зовнішніх міжцерковних зносин Московського патріархату його відправили очолити Будапештську і Угорську кафедри РПЦ.

Ще перебуваючи на згаданій вище посаді, до свого призначення в Угорщину, він кілька десятків разів зустрічався з Папою при різних оказіях. У березні цього року минуло 10 років папського понтифікату (10 річниця перебування папи на римському престолі, – «Главком»). І, відповідно, увесь цей період проходив у тісній комунікації зокрема і з митрополитом Іларіоном. У них витворилися дуже близькі взаємини. Про це Папа особисто сказав в інтерв’ю, повертаючись літаком з Будапешту.

Прибувши до угорської столиці, Папа тут же отримав прохання Іларіона зустрітися. Говорили вони недовго – 20 хвилин. Про це офіційно повідомляла пресслужба Ватикану. Треба розглядати цю зустріч як один із епізодів дуже тривалої співпраці між Ватиканом і російською церквою, а також російською державою.

Останнім часом ця співпраця дуже ускладнилася. Надто після минулорічної відмови Папи Франциска зустрітися з російським патріархом Кирилом. Багато хто, до речі, каже, що саме відмова папи зустрічатися з Гундяєвим в Єрусалимі і неспроможність Іларіона вплинути на понтифіка, щоби ця зустріч відбулася, спричинили Іларіонове звільнення з посади, яку він обіймав до переїзду в Угорщину.

Так от, угорська зустріч Франциска та Іларіона нічим таким особливим не вирізнялася. Вони обидва просто по-дружньому погомоніли.

Папа Римський та одіозний Іларіон Алфєєв мають дуже близькі взаємини Фото: СПЖ

Папа продовжує вірити, що РПЦ є церквою, а не філією ФСБ?

Традиція представленості Росії при Святому престолі має дуже й дуже довгу, майже двохсотлітню історію. Спершу росіяни розмістили своє посольство в одному з найкращих палаців у центрі Рима, який до 1870 року був столицею Папської держави. Після того, як у 1946 році постала Італійська Республіка, а Папська держава відійшла у небуття, Росія отримала вже два посольства: одне при республіці, а інше – при Святому престолі.

З тих часів і до сьогодні сотні священнослужителів російської церкви мали можливість тут навчатися. При цьому вони всі працювали на відповідні радянсько-російські відомства, прикриваючись рясами.

Чималий вплив на католицьке духовенство у Ватикані і донині має Фатімське пророцтво про Росію (йдеться про пророцтво, датоване 13 липня 1917 року, у якому Діва Марія, нібито об’явившись втретє неподалік португальського міста Фатіма, прорекла, що Росію треба навертати на праведний шлях, інакше «вона (Росія) поширюватиме свої блуди світом, спричинить багато воєн, у яких загинуть багато націй», – «Главком»). Отже, і не дивно, що величезна кількість кліру тут продовжує сприймати російську державу як заблудлу вівцю, а російську церкву, попри всі її численні хиби, як релігійну інституцію. Серед таких романтиків є й Папа.

Сотні священнослужителів російської церкви працювали тут на відповідні радянсько-російські відомства, прикриваючись рясами

Наскільки близьким до Святого престолу є нинішній голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Антоній?

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Антоній є наступником згаданого митрополита Іларіона. Це й справді дуже наближена до патріарха Кирила особа.

Раніше він багато років був єпископом російської церкви в Італії. Чудово знає італійську, добре обізнаний у тому, що відбувається у Ватикані. Став незамінним віднедавна як добре обізнаний комунікатор. Справді досить часто тут з’являється. З папою бачився публічно вже п’ять разів з моменту призначення у червні минулого року. Востаннє Антоній розмовляв з понтифіком одразу ж по поверненню того з Угорщини.

Не виключаю, що крім суто представництва російської церкви, новоявлений зв’язківець Кирила може виконувати й певні завдання російської держави.

Ще рік тому Папа Римський називав Кирила «вівтарним хлопчиком Путіна», а цього року знову зажадав зустрічі з ним. Чому?

Я вже раніше казав, що переконання у необхідності діалогу з російською церквою існує у Ватикану не перший день. Кілька поколінь ватиканських священнослужителів виховувалися у парадигмі крайньої потреби підтримувати з росіянами постійний контакт.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дехто з тутешніх кліриків поставив собі питання: а як же ж можна й надалі дотримуватися принципу обов’язковості безперервного діалогу з російськими церковниками, коли вони своїми діями суперечать Святому Письму. До числа таких входить кардинал Курт Кох. Він спромігся чітко сказати все, як воно насправді є.

Але для більшості його колег у Ватикані все й досі не так однозначно. Ними керують ілюзії, або ж вони виходять з прагматичних міркувань чи їхня позиція взагалі штучно нав’язана кимось із зовні. Таких людей тут багато.

Хресна хода у Ватикані за участю українського хлопця (посередині, з жовто-блакитною хустиною на шиї) скриншот із відео

«Росіянин же не скаже, що його батько приїхав до України вбивати…»

Минулого року на Великдень відбулася абсурдна хресна хода у Ватикані за участі українки та росіянки. Цього року ситуація повторилася, але вже із хлопцями – українцем із Маріуполя та росіянином, чий батько поїхав убивати нас і закономірно загинув. Папа знав про цей факт у біографії російського хлопчака?

Цього року, як і минулого, ми швидко відреагували на це неподобство. У підсумку торік дві жінки – українка та росіянка лише прочитали текст з Євангелія на одній зі стацій і все. До речі, як з’ясувалося потім, жодна з цих двох не була ані українкою, ані росіянкою. Хіба що тільки за місцем народження. Насправді обидві вже близько 20 років живуть в Італії та давно асимілювалися.

Цього року було трішки навпаки. Від двох хлопців Євангеліє читав тільки один – українець. Щоправда, спершу хотіли провести два читання, за участі обох юнаків, але ми відреагували як годиться у такій ситуації. Тому і читання було лише одне. Росіянин же не скаже, що його батько приїздив до України вбивати наших дітей разом із батьками. Рівняти між собою їх не можна, бо батько українського хлоп’яти захищає свою Батьківщину, а цей (росіянин) прийшов як агресор і вбивця.

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Коли понтифік врешті вшанує Україну візитом?

Запрошення навідати Київ понтифіку повторюють постійно. Вкотре вже його повторив президент у рамках свого візиту. Українська сторона при цьому готова не лише гарантувати безпеку, але і, розуміючи специфіку ситуації, готова вітати присутність Папи тут у будь-якому форматі. Не так, як це класично відбувається, коли є апостольська подорож з урочистими богослужіннями і зустрічами. Це може бути якась локальна символічна зустріч натомість. У вигляді присутності й молитви у тих місцях, які символізували би підтримку з боку Папи.

Дуже сподіваємося, що чергове прохання буде дуже серйозно розглянуте. Офіційно вже все давно залагоджено. Залишається лише дочекатися згоди самого понтифіка. Коли мені випадає нагода говорити з ним, я повторюю, що вірю, що колись він прокинеться і скаже: уві сні я отримав боже знамення і прийняв рішення їхати в Україну.

Богдан Боднарук, для «Главкома»