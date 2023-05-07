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Лісова пожежа у Свердловській області шириться далі: люди евакуюються самотужки (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лісова пожежа у Свердловській області шириться далі: люди евакуюються самотужки (відео)
Пожежа у Свердловській області РФ шириться далі
фото: скриншот відео

Загоряння в російському селищі Первомайський перекинулося на сусіднє місто

Лісова пожежа у селищі Первомайський Свердловської області не вщухає. Вогонь дістався до сусіднього міста Реж. Про це пише Telegram-канал «Реальная война».

Мережею поширилося відео, на якому видно, як люди евакуюються з місця пожежі самотужки.

Нагадаємо, що внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області спалахнули склади з порохом. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Селище, у якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру

Як повідомлялося,  4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. 

Увечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці. 

Як відомо, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Читайте також: Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони  
Теги: росія пожежа

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