Лісова пожежа у Свердловській області шириться далі: люди евакуюються самотужки (відео)
Загоряння в російському селищі Первомайський перекинулося на сусіднє місто
Лісова пожежа у селищі Первомайський Свердловської області не вщухає. Вогонь дістався до сусіднього міста Реж. Про це пише Telegram-канал «Реальная война».
Мережею поширилося відео, на якому видно, як люди евакуюються з місця пожежі самотужки.
Нагадаємо, що внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області спалахнули склади з порохом. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Селище, у якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.
До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.
Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.
Увечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці.
Як відомо, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.
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