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«Буду берегти його»: Зеленський показав подарований шеврон загиблого героя

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Буду берегти його»: Зеленський показав подарований шеврон загиблого героя
Донька Валерія Глєбова віддала президенту шеврон батька
фото: скріншот із відео

Президент привітав воїнів-піхотинців із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 437-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, привітав воїнів-піхотинців із професійним святом, а також Короля Чарльза III і Королеву Камілу – зі сходженням на престол.

«Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу. Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!», – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Донька героя, Вікторія, передала Зеленському шеврон батька. Президент обіцяв берегти його.

Нагадаємо, у День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки. 

 

 

Теги: коронація Бахмут поранення перша леді президент Володимир Зеленський звання героя

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