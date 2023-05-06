«Буду берегти його»: Зеленський показав подарований шеврон загиблого героя

Президент привітав воїнів-піхотинців із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 437-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, привітав воїнів-піхотинців із професійним святом, а також Короля Чарльза III і Королеву Камілу – зі сходженням на престол.

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«Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.

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Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу. Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу!», – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

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Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Донька героя, Вікторія, передала Зеленському шеврон батька. Президент обіцяв берегти його.

Нагадаємо, у День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.