РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії

Радянський Союз вивів війська з Афганістану у 1988-1989 роках після майже десятирічної війни на тлі невдалої військової кампанії та важкої економічної ситуації всередині країни

Росія має відступити з України, як Москва відступила з Афганістану у 1980-х роках. Про це заявила у понеділок прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico під час демократичного саміту в Копенгагені.

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«Війна закінчиться, коли Росія зрозуміє, що припустилася помилки, як це було в Афганістані, коли вони вивели війська через 10 років», – сказала Каллас.

Радянський Союз вивів війська з Афганістану у 1988-1989 роках після майже десятирічної війни на тлі невдалої військової кампанії та важкої економічної ситуації всередині країни.

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«Якщо ви думаєте, що все це почалося у 2014 році (з анексії Росією Криму – «Главком»), то ми вже на десятому році», – додала Каллас.

Естонська лідерка закликала країни ЄС продовжувати підтримувати Україну, щоб дати зрозуміти Росії: вона не може перемогти.

Каллас також прокоментувала можливу роль Китаю у встановленні миру в Україні.

«Тут є один агресор і жертва. Робити все це розмитим – у чиїхось інтересах. Але я думаю, що, звичайно, краще, якщо Китай буде на нашому боці. І ми маємо працювати у цьому напрямі», – зазначила глава естонського уряду.

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Нагадаємо, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько €2,7 млрд.

До слова, міністерство оборони США також нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на $1,2 млрд.