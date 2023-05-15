Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
Естонська лідерка закликала країни ЄС продовжувати підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Радянський Союз вивів війська з Афганістану у 1988-1989 роках після майже десятирічної війни на тлі невдалої військової кампанії та важкої економічної ситуації всередині країни

Росія має відступити з України, як Москва відступила з Афганістану у 1980-х роках. Про це заявила у понеділок прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico під час демократичного саміту в Копенгагені.

«Війна закінчиться, коли Росія зрозуміє, що припустилася помилки, як це було в Афганістані, коли вони вивели війська через 10 років», – сказала Каллас.

Радянський Союз вивів війська з Афганістану у 1988-1989 роках після майже десятирічної війни на тлі невдалої військової кампанії та важкої економічної ситуації всередині країни.

«Якщо ви думаєте, що все це почалося у 2014 році (з анексії Росією Криму – «Главком»), то ми вже на десятому році», – додала Каллас.

Естонська лідерка закликала країни ЄС продовжувати підтримувати Україну, щоб дати зрозуміти Росії: вона не може перемогти. 

Каллас також прокоментувала можливу роль Китаю у встановленні миру в Україні.

«Тут є один агресор і жертва. Робити все це розмитим – у чиїхось інтересах. Але я думаю, що, звичайно, краще, якщо Китай буде на нашому боці. І ми маємо працювати у цьому напрямі», – зазначила глава естонського уряду.

Нагадаємо, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько €2,7 млрд.

До слова, міністерство оборони США також нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на $1,2 млрд.

 

Теги: росія війна Естонія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, на жаль, боротьбу за Глобальний Південь програла, як і демократичний Захід програв боротьбу з міфами про імперську Америку
Чому країни Латинської Америки та Африки не підтримують нас
28 квiтня, 11:05
Євген Пригожин
Пригожин озвучив страхи російських еліт
17 квiтня, 19:25
Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській та Чернігівській областях
Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції
23 квiтня, 06:17
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Буданова (відео)
18 квiтня, 21:30
Окупанти, схоже, вже не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
23 квiтня, 05:49
Росія та Індія не знайшли зручну валюту для розрахунків
У відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію
4 травня, 17:04
До повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному
СБУ оголосила підозру голові «фонду» Кадирова на Луганщині
3 травня, 17:07
Президент Російської Федерації став «найнебезпечнішим дурнем у світі», який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
11 травня, 08:53
Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення
У Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат (фото)
Вчора, 17:24

Політика

Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч
Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч
Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії
Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії
Чи помре Лукашенко? Що відомо про діагноз білоруського диктатора
Чи помре Лукашенко? Що відомо про діагноз білоруського диктатора
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою
Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
8128
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
8051
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
5215
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
4601
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4399
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту