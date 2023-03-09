Зеленський розповів, чи хоче зустрітись із Путіним

«Немає таких обставин, щоб спілкуватися з президентом РФ, бо він не тримає свого слова»

Президент України Володимир Зеленський наразі не може не може уявити ситуацію, за якої він зустрівся би з лідером країни-окупанта Володимиром Путіним. Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

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«Немає таких обставин, щоб спілкуватися з президентом РФ, бо він не тримає свого слова. У нас немає до нього жодної довіри», – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що перед тим як починати застосовувати дипломатичні інструменти, треба добитись того, щоб Росія покинула українську територію.

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«Моя дочка поступила в університет і навчається там, а мій син навчається в Україні. Вони обидва в Україні. Вони дуже схожі на інших українських дітей. Ми живемо із сиренами…Ми хочемо перемоги. Ми не хочемо звикати до війни, але ми звикли до викликів. Усі хочуть одного – закінчити війну», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Якщо раніше Росія заявляла, що до переговорів на найвищому рівні делегації Москви та Києва спочатку мають скласти дорожню карту Україною, то тепер вона допустила обговорення цієї дорожньої карти безпосередньо на зустрічі президентів.

До слова, триває 379-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.