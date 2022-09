Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні

Італійські винищувачі Eurofighter, розміщені на півночі Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону

Як пише il Messaggero, НАТО оголосило попередження про російський літак на кордоні з Польщею, присутність, про яку не повідомлялося. Тому, відповідно до процедури, Альянс направив два літаки, щоб з’ясувати пункт призначення та що відбувається.

Про це інцидент також повідомили Військово-повітряні сили Італії.

Ancora un decollo immediato per gli #Eurofighter dell’#AeronauticaMilitare impegnati nell'attività di #AirPolicing in #Polonia. #Scramble ordinato dal CAOC di Uedem per la presenza di velivoli russi nella zona di confine polacca pic.twitter.com/2Q7iTFxCLC