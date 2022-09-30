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Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі
фото: Aeronautica Militare

НАТО оголосило попередження про російський літак на кордоні з Польщею

Італійські винищувачі  Eurofighter, розміщені на півночі Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону

Як пише il Messaggero, НАТО оголосило попередження про російський літак на кордоні з Польщею, присутність, про яку не повідомлялося. Тому, відповідно до процедури, Альянс направив два літаки, щоб з’ясувати пункт призначення та що відбувається.

Про це інцидент також повідомили Військово-повітряні сили Італії.

Лише два дні тому Eurofighter були направлені до Польщі для виконання аналогічних завдань. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

Нагадаємо, у серпні російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Порушення кордону сталося на південному сході країни в районі прикордонного переходу Койдула.

Теги: Італія Польща росія літак НАТО

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