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Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

glavcom.ua
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
"Це допоможе значно посилити нашу обороноздатність від РФ" - Резніков

Військова допомога від Італії для України 

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги. Про це без особливих уточнень повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Ми дуже вдячні Уряду Італійської Республіки та міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, Який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії", - написав міністр. 

До слова, п'ятий міжвідомчий указ дозволяє відправку військової техніки, матеріалів та обладнання, передає Formiche

Також, Олексій Резніков звернувся до світу після атаки дронів на Україну. Міністр оборони України закликав усі демократичні країни та інтелектуалів світу об'єднатся заради перемоги над злом, яке несе терор.  

Теги: Олексій Резніков

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