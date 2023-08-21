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Зеленський повідомив хороші новини щодо бойових машин CV90 (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський повідомив хороші новини щодо бойових машин CV90 (відео)
фото: скрін із відео

Зеленський наголосив, що українські воїни дуже задоволені машинами CV90

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні виготовлятимуть швецькі бойові машини CV90. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини. Наші воїни дуже задоволені цими машинами. Пане Крістерссон, увесь уряд Швеції, увесь шведський народе. Дякую!», – зазначив президент.

Зеленський подякував і іншим країнам, які підтримують Україну. – «Нідерланди. F-16, домовленість про 42 літаки для України.  Данія. F-16, домовленість про 19 літаків для України та розширення тренувальних місій наших пілотів та інженерів. США. Подяка за підтримку нашої авіаційної коаліції та всього українського народу в битві за свободу. Дякую!».

Глава держави також розповів про візит до Греції. – «Зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією. Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі».

«Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань», – додав він.

На порядку денному також зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ

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