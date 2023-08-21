Удари ЗСУ по тилах військ Росії сильно підривають бойовий дух окупантів – ISW

Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з погіршеним моральним станом після українських ударів по тилах.

Українські удари по російських тилах демонстративно погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з погіршеним моральним станом після українських ударів по тилах.

Проблеми з моральним духом можуть швидко поширитися серед військ РФ, особливо у випадку, якщо один із підрозділів під тиском буде розгромлений, що може викликати паніку та суттєво погіршити бойові можливості інших російських військових формувань.

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Прорив лінії оборони може загрожувати єдності оборонної системи, а такий вразливий прорив у російських оборонних позиціях створює слабкість, якою можуть скористатися українські військові. Окупантам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах.

Аналітики зазначають, що питання морального духу, пов’язані з обороною Росії від українських контрнаступальних операцій, актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть деградувати моральний дух Росії до межі зламу та скористатися цим. В іншому випадку, ці моральні питання не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском.

Раніше повідомлялося, що українські захисники атакували позиції окупантів на Харківському напрямку.

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

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