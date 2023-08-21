Одяг для ЗСУ. Нардеп та глава Центру протидії корупції звинувачують міністра Резнікова у брехні

Народний депутат Ярослав Железняк та глава Центру протидії корупції обурилися словами міністра Резнікова про розслідування щодо зимових курток для ЗСУ

Народного депутата Ярослава Железняка обурили слова міністра оборони Олексія Резнікова, нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – «це вигадка». Про це він написав у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Железняк обурився словами міністра оборони Олексія Резнікова, нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності фото: скріншот

Нардеп вважає, що міністр «бреше» і на днях це розслідування обговорять на засіданні комітету Ради.

«Ще одна історія, де нуль адекватної реакції: Юрій Ніколов опублікував ганебну схему, як вкрали гроші на військову форму. Там все очевидно. І ще інвойси доклав... Я дуже гарно знаю деталі по кейсу, на жаль, так сталося, що це виплило під час дослідження корупції на одній з регіональних митниць. І впевнений в тому, що пан Ніколов не помилився. І все це правда, в тому числі інвойси. Та там і не тільки вони є, щоб побачити проблему з закупівлею форми. Але ще раз – очікував на адекватну реакцію (Міноборони – «Главком»). Її не побачив», – написав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардеп повідомив, що 23 серпня о 10.00 відбудеться засідання Комітету з питань антикорупційної політики щодо цього питання: «Там ще продемонструємо ряд питань, які думаю поставлять всі крапки над «і». І точно не в сторону тих, хто відповідав за закупівлю».

Железняк додав, що сподівався на адекватну відповідь Міноборони, але замість цього почув, що з формою все гаразд і журналісти все вигадали, натякаючи на слова міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що інформація у розслідуванні щодо закупівлі одягу для військових не відповідає дійсності.

«У нас є офіційне підтвердження Командування сил логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці куртки, передати їх і ми скоро їх покажемо. Саме з цієї партії. Зимові куртки. Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили і сказали: «У нас питань немає, все зрозуміло». Він (журналіст – «Главком») якийсь там інвойс показав – це вигадка. Я не знаю, де він це взяв», – прокоментував міністр оборони Олексій Резніков 24 Каналу скандал із закупівлею форми для ЗСУ.

Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін також обурився словами Резнікова. Шабунін вважає, що той бреше: «Це пише міністр, який спочатку брехав про яйцекілограми. Тепер бреше про фейковість документів, які доводять крадіжку на куртках».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава ЦПК також обурився словами Резнікова фото: скріншот

Глава ЦПК також обурився словами Резнікова фото: скріншот

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн.

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.

Раніше повідомлялося, що директору швейного підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідчих, під його керівництвом постачалась неякісна військова форма. Таким чином державі завдано збитків на 35 млн грн.

Слідчі встановили, з переможцем державних закупівель уклали три прямих договори. Він мав поставити формений одяг на суму понад 35 млн грн, що і було зроблено. Під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням.

До слова, Міністерство оборони заявило, що не здійснювало закупівлю форми, що фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами, виділеними на закупівлю форменного одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України.