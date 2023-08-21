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Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
Наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів
фото з відкритих джерел

Наявність західної авіації і присутність її близько до лінії фронту дозволить російській авіації бути не такою активною

Україна потребує західних винищувачів F-16, адже літаки здатні змінити перебіг подій на фронті. ЗСУ матимуть перевагу в повітрі на окупованих територіях. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що рішення щодо F-16 для України вже ухвалені. Наразі наша держава чекає на їхню реалізацію.

«Ви зауважили, що ми тепер виграємо одразу цю війну. Ну одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях», – сказав речник.

Ігнат повідомив, що наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів. Вони скидують авіабомби та пускають авіаційні ракети. Водночас з F-16 на озброєнні в України їм не вдасться це робити. «Тому перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі», – додав він.

При цьому він зазначив, що кількість літаків росіян у повітрі може змінюватися. «Може бути більше винищувачів, більше техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. Росія на сьогодні має величезне угруповування авіаційне», – сказав речник.

Ігнат додав, що ще на момент повномасштабного вторгнення довкола України було 750 літальних апаратів. Йдеться про літаки та гелікоптери. «Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. В цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів», – сказав він.

Речник зазначив, що наявність західної авіації і присутність її близько до лінії фронту дозволить російській авіації бути не такою активною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

Також США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії.

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Теги: росія технології держава Володимир Зеленський навчання президент льотчик Юрій Ігнат

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