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Зеленський повідомив, що в Україну прибуло підсилення ППО від союзників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, що в Україну прибуло підсилення ППО від союзників
фото: Офіс президента

Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення

До України прибуло обладнання для підсилення систем ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час селекторної нараду про постачання зброї та боєприпасів, підсилення системи ППО і ситуацію на фронті.

«Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно», – зазначив Зеленський.

Крім цього, за словами президента, Головне управління розвідки і Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

«Віримо в наших хлопців. Працюємо далі», – додав президент.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Володимир Зеленський президент інфраструктура населення Валерій Залужний ворог системи ППО

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