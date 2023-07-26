Генштаб повідомив про успіх ЗСУ біля Старомайорського

Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах

Українські військові наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«У районі Старомайорського мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – розповів Ковальов.

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На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямку. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, однак зазнає значних втрат. На цій ділянці фронту тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.