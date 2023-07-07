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Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
Туреччина відправляє артилерію T-155 Firtina до України
фото:savunmasanayist

Туреччина розізлилась на Росію через чутки, що країна-агресор може вийти із зернової угоди 

Україна незабаром отримає від Туреччини гусеничні самохідно-артилерійські установки (САУ) T-155 Firtina. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю «Укрінформу». 

«Очікується надходження нових систем, які наразі підрозділами Збройних сил України ще не використовувалися, таких як Firtina», – сказав він, не уточнивши, скільки саме установок отримає Київ.

Це перша публічна заява про постачання ЗСУ турецькій 155-мм артилерії. Раніше Анкара постачала Україні лише 155 мм боєприпасами, але не САУ.

САУ T-155 Firtina у чому переваги?

САУ T-155 Firtina (у перекладі означає «Шторм» – прим. «Главком») є адаптованою версією відомої південнокорейської САУ K9 Thunder. У відкритих джерелах сказано, що ліцензію на її виробництво Туреччина купила у 2001 році. Перші вісім серійних САУ T-155 Firtina були побудовані, згідно з двосторонніми угодами, компанією Samsung Techwin. Потім Туреччина налагодила їхнє власне виробництво. Загалом, за даними на 2023 рік, випущено понад 250 Т-155, що робить їх наймасовішими сучасними зразками самохідної артилерії у турецькій армії, вважають військові експерти.

Від корейського аналога Firtina відрізняється модифікованою вежею, шасі та турецькою системою управління вогнем. В основі машини – броньоване гусеничне шасі, на якому змонтовано повноповоротну вежу з озброєнням. Її корпус зварений із броньових листів.

Заявлено, що ракурсний захист від гвинтівок та автоматів; лобова проекція витримує кулі 14,5 мм систем. Також корпус здатен витримати підрив легкого вибухового пристрою під гусеницею чи дном. 

Головна зброя турецької самохідки – 155-мм нарізна гаубиця південнокорейського виробництва. Ствол 52-го калібру з щілинним дульним гальмом та ежектором. Швидкість стрільби САУ – шість пострілів за хвилину протягом трьох хвилин, а у режимі шквалистого вогню – три постріли протягом 15 секунд. Боєкомплект вміщує 48 пострілів. «Шторм» здатний вести вогонь прямим наведенням і по цілях із закритих позицій.

Як пише турецький сайт Savunmasanayist, наразі на озброєнні збройних сил Туреччини перебуває понад 300 гаубиць T-155 Firtina. З іншого боку, турецька оборонна промисловість продовжує виробництво та постачання гаубиці Firtina-II, яка має набагато більш вдосконалені характеристики. Загалом найближчим часом планується виготовити ще 140 самохідних гаубиць нового покоління Firtina для командування сухопутних військ Туреччини.

Раніше країна уже допомагала Україні надававши Bayraktar TB2 вта оборонне обладнання BMC Kirpi, Сobra-II, засоби індивідуального захисту, ракету TR-122 і ракетну систему «земля-земля» TRLG-230. Однак жодних поставок бойової продукції за цей період не було, що «відображено у відкритих джерелах». З іншого боку, багато країн вже постачають Україні 155-міліметрові гаубиці

У якості помсти

Чому ж Туреччина вирішила надати Україні подібне озброєння? Інформація про постачання Україні турецької артилерії з'явилася на тлі повідомлень про намір Росії вийти із зернової угоди. Напередодні МЗС РФ заявило, що «підстав для подальшого продовження «чорноморської ініціативи», що закінчується 17 липня, немає». 

За фактом зернова угода вже практично припинила своє існування, пише Bloomberg. Чорноморські порти України майже спорожніли, оскільки об'єднаний центр, якому доручено перевіряти кораблі, буксує. Нечисленні суди, що залишилися, проходять інспекцію з працею. Намагаючись врятувати угоду, ЄС розглядає можливість поступок Россільгоспбанку, який потрапив під санкції.

Очікується, що незабаром президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом для обговорення зернової угоди.  У рамках візиту до Туреччини президент Ердоган і президент України Зеленський проведуть зустрічі тет-а-тет і між делегаціями

Нагадаємо, угоду про розблокування експорту українського зерна Чорним морем минулого літа уклали Росія, Туреччина та Україна за посередництва ООН. З того часу  на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн української сільгосппродукції.

Тоді ж між Росією та ООН було підписано меморандум про зняття обмежень з експорту російської сільгосппродукції та добрив.

При цьому Москва неодноразово скаржилася, що умови угоди не виконуються, і погрожувала вийти з неї, вимагаючи підключити до SWIFT Россельхозбанк. Президент Володимир Путін при цьому стверджував, що українське зерно не доходить до найбідніших країн. В ООН його заяви спростовували.

14 червня глава держави знову поскаржився на зернову угоду і заявив, що Москву вкотре обдурили – нічого не було зроблено щодо лібералізації поставок із Росії. «Ми зараз думаємо над тим, щоб нам вийти із цієї зернової угоди. Тим більше, що ці коридори, якими йдуть кораблі, постійно використовуються противником для запуску безпілотників, морських безпілотників», – сказав Путін.

Нагадаємо, уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

«Маємо кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією», – розповів він.

Він нагадав, що у держбюджеті цього року передбачено 20 млрд грн на страхування суден із зерном.

Читайте також: Україна очікує, що міжнародні партнери долучаться до розблокування морських портів – ICC Ukraine
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія зброя санкції путін зерно Володимир Зеленський

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