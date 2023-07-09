«Вагнерівці» покинули одну з африканських країн, яка причина

Кілька сотень із близько 1 900 російських найманців покинули ЦАР

Влада країни заявляє про ротацію, а не остаточне виведення найманців

Центральноафриканську Республіку (ЦАР) покинули сотні російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Влада країни заявляє про ротацію, а не остаточне виведення «вагнерівців». Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника президента ЦАР Альбера Ялоке Мокпема.

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Частина найманців справді залишила країну, але їй на зміну прийдуть інші, сказав він на пресконференції.

Джерело Reuters повідомляє про від’їзд кількох сотень із близько 1 900 російських найманців, які перебували в цій африканській країні. Тут вони допомагали уряду придушити кілька повстань, починаючи від 2018 року.

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Аналітики зазначають, що ПВК «Вагнер» натомість отримав у ЦАР права на рубання лісу та контроль над золотою шахтою.

У червні США запровадили санкції проти компанії з ЦАР, а також компанії з ОАЕ, які, за їхніми словами, були причетні до фінансування «Вагнера» через незаконні угоди із золотом.

Після заколоту, який очолив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у Росії, виникли питання щодо перспективи його групи у ЦАР та інших регіонах Африки і Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що два літаки з бійцями ПВК «Вагнера» вилетіли з Південно-Африканської Республіки до Москви.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.