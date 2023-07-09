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«Вагнерівці» покинули одну з африканських країн, яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Вагнерівці» покинули одну з африканських країн, яка причина
Кілька сотень із близько 1 900 російських найманців покинули ЦАР
фото з відкритих джерел

Влада країни заявляє про ротацію, а не остаточне виведення найманців

 

Центральноафриканську Республіку (ЦАР) покинули сотні російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Влада країни заявляє про ротацію, а не остаточне виведення «вагнерівців». Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника президента ЦАР Альбера Ялоке Мокпема.

Частина найманців справді залишила країну, але їй на зміну прийдуть інші, сказав він на пресконференції.

Джерело Reuters повідомляє про від’їзд кількох сотень із близько 1 900 російських найманців, які перебували в цій африканській країні. Тут вони допомагали уряду придушити кілька повстань, починаючи від 2018 року.

Аналітики зазначають, що ПВК «Вагнер» натомість отримав у ЦАР права на рубання лісу та контроль над золотою шахтою.

У червні США запровадили санкції проти компанії з ЦАР, а також компанії з ОАЕ, які, за їхніми словами, були причетні до фінансування «Вагнера» через незаконні угоди із золотом.

Після заколоту, який очолив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у Росії, виникли питання щодо перспективи його групи у ЦАР та інших регіонах Африки і Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що два літаки з бійцями ПВК «Вагнера» вилетіли з Південно-Африканської Республіки до Москви.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора

 

Теги: санкції Олександр Лукашенко Міноборони путін наказ фінансування президент влада ПВК Вагнера переговори Євген Пригожин

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