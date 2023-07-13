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Втрачена можливість: експосол США вказав на провали саміту НАТО у Вільнюсі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрачена можливість: експосол США вказав на провали саміту НАТО у Вільнюсі
Гербст вважає, що прихильники вступу України до НАТО повинні не розчаровуватись, а працювати далі, щоб отримати результат на наступному саміті у Вашингтон
фото з відкритих джерел

Джон Гербст: «Надії на те, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде щось більше, не справдилися. Це втрачена можливість»

Саміт НАТО у Вільнюсі не виправдав очікувань ні України, ні її союзників через сильний опір деяких членів Альянсу. Про це заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Надії на те, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде щось більше, не справдилися. Це втрачена можливість», – сказав експосол.

Гербст зазначив, що існував великий опір тим рішенням, які могли б бути ухвалені на саміті.

«Ми бачили і знали, що підхід Білого дому буде м’яким, тому дуже багато країн НАТО наполягали на тому, щоб Вашингтон був більш жорстким і рішучим», – сказав він, додавши, що Німеччина також поділяла позицію Вашингтону.

«Ми бачили тижні дуже важких переговорів. Та драма, яка розгорталася у Вільнюсі, була збільшена критикою з боку президента Зеленського. Це було прямолінійно і показувало всі занепокоєння, які має він і всі українці», – сказав Гербст, висловивши розчарування результатами саміту.

Директор Центру Євразії Атлантичної Ради додав, що прихильники вступу України до НАТО повинні не розчаровуватись, а працювати далі, щоб отримати результат на наступному саміті у Вашингтоні.

«Їхні інтереси і занепокоєння мусять бути прийняті до уваги Вашингтоном», – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту альянсу у Вільнюсі. 

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Теги: Німеччина посол українці Володимир Зеленський президент Вашингтон Джон Гербст НАТО США

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